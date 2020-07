Liga : tombeur de Grenade, le Real Madrid n'est plus qu'à une victoire du titre

Auteur d'un sans-faute depuis la reprise de la Liga, le Real Madrid a gagné dans la douleur à Grenade (2-1), où Ferland Mendy et Karim Benzema ont marqué lundi. Il conserve son avance de 4 points sur le FC Barcelone à 2 journées de la fin.







C'est un Real Madrid à l'accent très français qui a fait un pas de plus vers le titre de champion d'Espagne lundi soir, à Grenade (2-1). Un pas de géant si l'on considère les quatre points qui le séparent désormais du FC Barcelone. À deux journées de la fin, les hommes de Zinédine Zidane n'ont plus besoin que d'une victoire pour s'assurer de détrôner leurs rivaux catalans.









Chez le 10e du Championnat, qui peut encore croire à une qualification en Ligue Europa, les Madrilènes ont vécu un drôle de match, avec deux périodes à l'opposée l'une de l'autre. Sept minutes leur ont suffi pour se mettre à l'abri dans le premier quart d'heure, avec un chef d'oeuvre de Ferland Mendy (10e, 1-0) et un enchaînement parfait - crochet extérieur, frappe enroulée dans la lucarne - de Karim Benzema (16e, 2-0), déjà doublement décisif contre Alavés (2-0) vendredi.









Mais à force de se contenter de gérer, ils ont fini par se relâcher : servi dans le dos de Raphaël Varane par Yangel Herrera, qui venait de profiter d'une perte de balle de Casemiro dans le rond central, l'attaquant vénézuélien Darwin Machis a relancé un match que l'on pensait déjà plié en glissant le ballon entre les jambes de Thibaut Courtois à la 50e minute (1-2).





9

Le Real Madrid a gagné ses neuf matches de Liga depuis la reprise.

Les visiteurs ont alors décliné physiquement et n'ont plus été dangereux (un tir en seconde période) malgré les changements offensifs effectués par Zidane (Rodrygo et Asensio à la place d'Isco et Valverde à la 64e). Malmenés, ils ont failli craquer une seconde fois en fin de match, mais Courtois a eu la main ferme devant Antonin, avant de voir Sergio Ramos le suppléer sur sa ligne (85e).