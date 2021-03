Ligue 1(10e J) : NGB respire, Diambars accroche GF, Douanes vire en tête...

La dixième journée de Ligue 1 qui a démarré vendredi avec la victoire (1-0) de Teungheth face à Gorée s'est achevée ce dimanche avec les victoires de Niarry Tally, Ndiambour et Casa.







La lanterne rouge Niarry Tally renoue avec le succès en battant (1-0) CNEPS de Thiès au stade Amadou Barry. Cette victoire met fin à une série de 8 défaites de suite du côté des Galactiques. Mais surtout, NGB revient à 1 petit point du premier non relégable, MPC, défait (2-1) à domicile par Casa Sports.





À Louga, Ndiambour a surpris DSC en toute fin de partie (1-0). Les Lougatois (10e), passe devant leurs adversaires du jour au classement.





Hier, samedi, Diambars et Génération Foot se sont quittés bons amis (0-0). Un match nul qui fait le bonheur de Douanes, victorieux (2-1) du Stade de Mbour. Les douaniers prennent la première place du classement avec le même nombre de points que Diambars (2e) et un point de plus que GF (3e).





Teungheth, vainqueur sur le fil de Gorée (1-0), est 4e au classement à deux points du leader mais avec deux de plus matchs à jouer.





Le match Pikine Jaraaf a été reporté.