Ligue 1/ 11ème journée : Génération Foot/ Douane, la première place en ligne de mire, Casa Sport / Jaraaf « classico » national

Le stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao sera le théâtre de l’affiche phare de la 11ème journée de ligue 1 sénégalaise.







Génération Foot (3ème, 18 pts) qui n’a pas pris de but depuis 5 matchs accueille le leader Douane (1ème,19 pts), la meilleure attaque du championnat. Les grenats de Génération foot souvent intraitables à domicile ont une belle occasion d’arracher la première place à leur hôte du jour. Toutefois, Douane tombeur des ténors comme Jaraaf et Diambars, a les armes pour garder son fauteuil de leader. L’autre rencontre phare de la 11ème journée se joue au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor où le Casa Sport (7ème, 13 pts) accueille son grand rival le Jaraaf ( 8ème ,13 pts pour le « classico national ».







Le club phare de la capitale du sud, qui voudra à tout prix gagner ce match de prestige, va encore compter sur son jeune buteur Mahfouz Kandé (5 buts) pour enchaîner un 2ème succès d’affilée.







En face, le Jaraaf qui reste sur deux défaites de suite en championnat et un bilan peu reluisant en phase de poule de coupe CAF (1 point en deux matchs), ne peut se permettre de perdre encore sous peine de sombrer dans la crise. L’autre « Africain » Teungueth Fc (4ème,17 pts) qui compte deux matchs en retard, se déplace dans la petite côte pour y rencontrer le Stade de Mbour (9ème, 12 pts).







Englué dans le ventre mou du classement, Stade de Mbour n’aura pas la partie facile devant l’équipe rufisquoise qui est dans une pente ascendante. Deuxième au classement, Diambars effectue un périlleux déplacement au stade Alassane Djigo pour y défier l’As Pikine. En effet, les banlieusards qui restent sur deux succès de suite sont difficiles à jouer chez eux.Au stade Alassane Djigo, Dakar Sacré-cœur (9 pts) reçoit Niary Tally (6 pts) pour le match de la peur. Les deux équipes respectivement 11ème et 14ème sont dans une situation peu enviable. Au stade municipal de Mbao, Gorée (13ème, 7 pts) joue le Ndiambour (10ème, 11 pts). Insulaires et Lougatois qui n’arrivent toujours pas enchaîner les bons résultats, doivent réagir pour sortir de la zone rouge.Programme 11ème journéeSamedi 20 mars 2021Stade Alassane Djigo17h00 DSC / NGBDimanche 21 mars 2021Terrain de CNEPS17h00 CNEPS / Mbour PCStade Alassane Djigo17h00 AS Pikine / DiambarsStade Djibril Diagne17h00 GF / DouaneStade Massène Sène17h00 Stade Mbour / Teungueth FCStade municipal Mbao17h00 US Gorée / NdiambourStade Aline Sitoé Diatta17h00 Casa Sport / Jaraaf