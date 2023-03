Ligue 1/ 14ème journée : CNEPS Excellence / Casa Sport, duel des extrêmes pour la reprise





Après une pause de 20 jours à cause de deux tours de Coupe de la Ligue et la Can des moins des 20 ans, le championnat professionnel reprend ce week-end. Pour cette 14ème journée, la ligue a décidé de deprogrammer le match CNEPS-CASA à une date ultérieur.





Guédiawaye FC (2e, 24 pts) à une longueur du leader Casa Sport, accueille Stade de Mbour (9ème,16 pts). Les banlieusards, qui convoitent la première place, doivent hisser leur niveau de jeu devant une équipe de Stade de Mbour qui reste sur une brillante qualification en quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Diambars.





À Diourbel, Jaraaf (5ème, 18 points) rend visite à l’équipe de la SONACOS (8ème,16 points). Les deux équipes, qui sont en difficulté depuis quelques journées, auront à cœur de gagner ce match pour se relancer.





Éliminé de la coupe de la Ligue, Diambars (3ème , 24 points) accueille Dakar Sacré Cœur (6ème,18 points).





Au stade Ibrahima Boye, l’As Douane (13ème,12 points) reçoit Teungueth FC (4ème, 20 points).





Au stade Djibril Wade de Déni, Génération Foot (11ème, 13 points), qui retrouve ses internationaux champions d’Afrique, accueillent l’AS Pikine (10ème,14 points). Les grenats, qui comptent deux matchs en retard, voudront gagner à domicile pour se relancer.





Les gabelous, premiers relégables, tenteront de sortir de la zone rouge devant des rufisquois qui restent sur deux victoires d’affilée.





Classée à la 12ème place, la Linguère (12 points) effectue un périlleux déplacement à Dakar pour y défier l’US Gorée (7ème ,17 points). Les Insulaires, qui sont dans le dur depuis deux matchs, voudront prendre les trois points de la victoire devant les Saint-Louisiens.

















Programme 14ème journée





Samedi 18 mars 2023





Stade Fodé Wade





16 h 30 : Diambars / Dakar Sacré Cœur





Stade Ely Manel Fall





16 h 30: SONACOS/ Jaraaf





Stade Ibrahima Boye





16 h 30: AS Douane / Teungueth FC





Dimanche 19 mars





Stade Djibril Wade





16 h 30: Génération Foot/ AS Pikine





Stade Maniang Soumaré





16 h 30: CNEPS Excellence / Casa Sport





Stade Ibrahima Boye





16 h 30: Guédiawaye FC / Stade de Mbour





Stade Iba Mar Diop





16 h 30: US Gorée / Linguère