Ligue 1/17ème journée : Casa détrône Génération Foot, Douane enchaine une 4ème victoire

Le Casa Sport s’est emparé de la première place de la ligue 1 en battant, ce samedi à Ziguinchor, Génération Foot (1-0). C’est Abdou Seydi qui a marqué sur coup franc le but de ce précieux succès à la 27 mn. Avec cette victoire obtenue à domicile, le Casa Sport (32 pts) détrône son adversaire du jour et s’empare de la première place.



Autre équipe qui s’est distinguée pour cette 17ème journée, c’est l’AS Douane. Les gabelous, qui ont battu Mbour PC (1-0), enchainent un 4ème succès d’affilée et pointent à la 4ème place. Dans une bonne dynamique depuis trois journées, la Linguère est allée battre CNEPS sur son terrain (1-0). C’est Mamady Fall qui a marqué le but des « Samba Linguère (48ème mn).



A Saly, Diambars (24pts) a remporté le duel des académiciens en battant Dakar Sacré Cœur (1-0). Une belle performance pour Diambars qui enchaine ainsi un 2ème succès en championnat.



Battu la semaine dernière par Diambars, Guédiawaye s’est bien repris en allant battre l’US Gorée sur son terrain (1-0). Avec cette victoire, les « Crabes » occupent provisoirement la 3ème place avec 26 pts.



Ce dimanche, l’AS Pikine accueille le Jaraaf et Teungueth Fc sera l’hôte de l’Asac Ndiambour.



Ligue 1 : 17ème journée



Résultats



Casa Sport / Génération Foot 1-0

Diambars / Dakar Sacré Cœur 1-0

CNEPS/ Linguère 0-1

US Gorée / Guédiawaye 0-1

Douane / Mbour PC 1-0