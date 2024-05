Ligue 1 -25 journée Guédiawaye FC retrouve le chemin de la victoire face à l’US Gorée

Après une série de quatre matches sans victoire, Guédiawaye FC a finalement renoué avec le succès en s'imposant 1-0 contre l’US Gorée ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1. Cette victoire met fin à une période difficile marquée par trois défaites et un match nul.





Sous la direction de l’entraîneur Ansou Diadhiou, Guédiawaye FC a rapidement pris l’avantage grâce à un but précoce de Kabirou Joof, marqué dès la cinquième minute de jeu. Ce but a suffi pour sceller le succès et offrir à l’équipe sa neuvième victoire de la saison en championnat.