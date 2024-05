Ligue 1 / 25ème journée : Teungueth champion, Jamono assure son maintien, Casa Sport et Diambars au bord du gouffre

La 25ème et avant-dernière journée de Ligue 1 sénégalaise s'est achevée ce dimanche. Teungueth FC a été sacré champion après sa victoire sur Génération Foot (1-0). Un titre amplement mérité pour le club rufisquois qui a réalisé un beau parcours. Dans le bas du tableau, Jamono Fatick a assuré son maintien en battant Casa Sport (1-0). Diambars et Casa Sport sont en danger après leurs défaites respectives face à Dakar Sacré Cœur et Jamono Fatick, n’ayant plus leur destin en main.



Ces deux grands clubs, qui avaient remporté le championnat les années précédentes, sont aujourd’hui dans une situation extrêmement compliquée. Vainqueur du championnat en 2013, Diambars (21 points) est aujourd’hui dernier du classement avec un retard de trois points sur le Stade de Mbour (12ème, 24 points). Diambars, qui espérait se relancer ce dimanche, a été corrigé par Dakar Sacré Cœur (7-2). Pour la dernière journée, Diambars, avec une différence de buts de moins 16 buts, devra obligatoirement gagner par un large score tout en espérant que le Stade de Mbour (12ème, 24 points, différence de buts de moins 5) perde par un large score. Autant dire que c’est une mission impossible qui attend le club académicien lors de la dernière journée.



Avant-dernier au classement, Casa Sport, battu par Jamono Fatick (1-0), est dans une situation très délicate. En effet, le club phare de Ziguinchor, qui avait réalisé le doublé Championnat-Coupe lors de la saison 2021-2022, n’a plus son destin en main. Casa Sport (13ème, 24 points, différence de buts de moins 11) doit impérativement gagner son dernier match tout en espérant que le Stade de Mbour perde par un large score pour espérer rester dans l’élite.



Champion lors de l’exercice précédent, Génération Foot (11ème, 26 points) n’est pas lui aussi tiré d’affaire. Le club du président Mady Touré n’aura pas droit à l’erreur lors de la dernière journée s’il ne veut pas aller en Ligue 2.



Ligue 1 : Résultats de la 25ème journée



Génération Foot / Teungueth FC 0-1



US Ouakam / Jaraaf 2-1



Linguère / Sonacos 1-0



Guédiawaye FC / US Gorée 1-0



Dakar Sacré Cœur / Diambars 7-2



Stade de Mbour / AS Pikine 0-0



Jamono Fatick / Casa Sport 1-0