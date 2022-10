Ligue 1, 3ème journée: As Pikine enregistre sa deuxième victoire

Sous les yeux de leurs supporters, il était crucial pour les banlieusards de gagner à domicile et tuer enfin le chat noir. Le match comptant pour la troisième journée entre Diambars et As Pikine s'est joué dans un stade d'Alassane Djigo plein comme oeuf.





En effet, l'ambiance était au rendez-vous dans les gradins. Et les Pikinois ont failli passer à côté de leur sujet en première période. En face il y avait deux styles de jeux différents : les académiciens jouaient en 4-3-3 tandis que les banlieusards optent pour un schéma de 4-2-3-1.