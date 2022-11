Ligue 1 / 6e journée: As Pikine perd le derby de la banlieue

Les crabes de Guédiawaye ont été sans pitié pour les Pikinois qu'ils ont humiliés à domicile au stade Alassane Djigo lors du match de la sixième journée.



Dans une parfaite organisation tactique, les visiteurs prennent tôt la température de l'adversaire. As pikine peine à obtenir une occasion franche devant son public venu très nombreux. Une soirée cauchemardesque commence déjà à s"installer pour Pikine tandis que les supporters de Guédiawaye assurent une ambiance grandiose dans les gradins.



Au retour des vestiaires, le match ne change presque pas de physionomie. As Pikine montre toujours un visage trop pâle et perd son meilleur homme sorti sur blessure. Contrairement à son adversaire, Guédiawaye FC a vécu une après-midi tranquille. Mame Libasse Ngom ouvre le score sur coup-franc (49e) et plonge les supporters de Guediawaye dans la joie. Deux minutes plus tard (51e), Ismailla Ceesay se charge de noyer les Pikinois sans bouée de sauvetage.

As Pikine se contentera d'un penalty (90+1) pour réduire le score grâce à Babacar Ndiaye. Score final : 2-1 ; un précieux succès qui permet à Guédiawaye d'enchainer une troisième victoire.