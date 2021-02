Ligue 1/ 8ème journée : Diambars et Génération Foot visent la première place

Les matchs de Jaraaf et de Teungueth Fc reportés, Diambars et Génération Foot ont l’opportunité de s’emparer de la première place du classement de la ligue 1 de football.En effet, Diambars (2ème,12 pts) qui accueille Us Gorée (13ème, 4 pts) peut prendre la tête du classement en cas de victoire. Les académiciens de Saly qui sont dans le dur ces derniers temps, jouent des Insulaires en très mauvaise posture avec une seule victoire et 4 défaites en cinq matchs. Diambars n’est pas le seul à pouvoir s’offrir cette opportunité. Génération Foot qui reste sur deux succès de rangs, peut aussi prendre provisoirement la tête de la ligue 1. Pour cela, les pensionnaires de Deni Biram Ndao doivent aller gagner à Mbour contre MPC. Cette dernière, en dépit d’une défaite la semaine dernière contre son rival Stade de Mbour, reste un adversaire très difficile à jouer.Au stade Ibrahima Boye, l’Asc Douanes reçoit le Ndiambour de Louga. Les Douaniers, meilleure attaque du championnat, auront à cœur de s’imposer devant les Lougatois avant de défier Teungueth Fc en match retard comptant pour la 7ème journée.Au stade municipal de Mbao, L’As Pikine rend visite à Niary Tally pour le duel des clubs populaires. Même sans public, cette rencontre s’annonce palpitante au vu de la situation actuelle de deux équipes.Surpris par CNEPS Excellence à domicile (0-2) la semaine dernière, As Pikine n’aura pas la partie facile devant une équipe de NGB (14ème, 3 pts) qui veut à tout prix quitter la zone rouge. Signalons que le match CNEPS Excellence / Casa Sport a aussi été reporté.Ligue 1 / Programme 8ème journéeSamedi 20 février 2021Stade Fodé Wade : 16h00 Diambars / US GoréeStade municipal Mbao : 16h00 NGB / AS PikineStade Ibrahima Boye : 16h00 AS Douane / NdiambourStade Bruno Metsu : 16h00 Mbour PC / Génération FootTeungueth FC / Dakar Sacré Cœur remisJaraaf / Stade de Mbour (remis)CNEPS / Casa Sports (remis)