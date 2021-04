Ligue 1/ 8ème journée retard: Vainqueur de Douane, Teungueth Fc reprend son fauteuil de leader

En match retard comptant pour la 8ème journée de ligue1, Teungueth Fc a battu Douane (2-1). Avec cette victoire, la formation rufisquoise reprend la première place de leader qu’occupait sa victime du jour. Les buts du succès de Teungueth Fc ont été marqués par Serigne Mamour Niang (28ème et l’attaquant gambien Gibril Sillah (90+4).





Avec cette précieuse victoire, Teungueth Fc (24 pts) compte deux points d’avance sur Douane(22 pts) et trois sur Génération Foot (21 pts) et Diambars (21 pts). Mieux encore, le club rufisquois qui représente le Sénégal à la ligue des champions africaine, qui compte deux matchs en retard, peut encore corser son avance sur ses poursuivants en cas de succès. Dans l’autre match en retard, Jaraaf et Stade Mbour ont fait match nul (0-0).





Pour rappel, le championnat de ligue 1 a observé une trêve de deux semaines. Il reprendra les 1er et 2 mai prochain.





Ligue 1







Matchs retard 8ème journée

Teungueth Fc / Douane 2-1