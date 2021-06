Ligue 1 : Diambars bat Stade de Mbour et monte sur le podium

L’équipe du Diambars a battu ce dimanche celle du Stade de Mbour 1-0, un succès permettant à l’équipe du centre de formation de Saly-Portudal de monter sur le podium du classement de la Ligue 1 de football à l’issue de la 22-ème journée jouée ce week-end.



Après ce succès, Diambars compte désormais 39 points au total, soit un de plus que l’équipe de Génération Foot, battue 0-1 par le Jaraaf de Dakar, samedi.

Diambars qui compte encore un match en moins met la pression sur l’AS Pikine (40 points) qui a partagé les points 0-0 avec Mbour Petite-Côte, ce dimanche.

Les deux autres matchs de Ligue 1 joués ce dimanche se sont soldés par des nuls, entre Niary Tally et Casa-Sports de Ziguinchor (0-0), d’une part, et CNEPS Excellence et Dakar SC (1-1), d’autre part.

Samedi, Teungueth FC (47 points) a conforté sa place en tête de la Ligue 1 après sa victoire 2-0 aux dépens du Ndiambour, tandis que l’US Gorée se donne un peu plus d’espoir à la faveur de sa victoire (4-1) aux dépens de l’AS Douanes.

Voici les résultats de la 22-ème journée de Ligue 1 : TFC-Ndiambour (2-0), Jaraaf-GF (1-0), US Gorée-AS Douanes (4-1), NGB-Casa (0-0), CNEPS-DSC (1-1), MPC-AS Pikine (0-0) et Diambars-Stade de Mbour, 1-0.