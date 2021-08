Ligue 1 : Kylian Mbappé souhaite (enfin) la bienvenue à Lionel Messi

L'attaquant français, silencieux depuis la signature de Lionel Messi mardi, a partagé sur les réseaux sociaux un post de bienvenue à l'Argentin.





La France du foot entière l'attendait, les fanatiques de Lionel Messi aussi et c'est enfin le cas. Kylian Mbappé a souhaité la bienvenue à l'Argentin sur les réseaux sociaux, après deux jours de vif débats où on se demandait si ce silence était en lien avec sa non-prolongation au PSG et son possible départ au Real Madrid. Mais il n'en est rien et l'attaquant français a mis fin à ce faux débat, qui il y a 20 ans n'aurait jamais existé.

Un avenir au PSG toujours aussi flou

Un avenir au PSG toujours aussi flou

Il n'en reste pas moins que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG reste toujours très flou. Le champion du monde 2018 est resté très ambiguë ces derniers mois sur sa place au sein du projet du club parisien, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le PSG.





Interrogé sur le futur de l'attaquant français à l'occasion de la présentation du sextuple Ballon d'or au Parc des Princes mercredi matin, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a fait passer un message clair : "Kylian voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif. Il n'a plus d'excuses pour faire quelque chose d'autre [que rester]."