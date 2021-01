Ligue 1 : l'OL humilie l'ASSE dans le Chaudron





C'est tout en maîtrise et sans contestation possible que les Gones ont ridiculisé l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (5-0), dimanche soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Face à des Verts toujours amoindris en raison du coronavirus, mais qui ont pu compter sur les retours de Timothée Kolodziejczak, Yvan Neyou et Romain Hamouma, le club rhodanien ouvre la marque par Tino Kadewere (16e), d'une reprise aux six mètres sur un corner de Memphis Depay.





Sur deux têtes, Marcelo s'offre ensuite le doublé à la réception de deux coups francs de Léo Dubois (36e, 59e). Tino Kadewere y est aussi allé de son doublé (68e), avant un csc de Denis Bouanga sur un coup franc de Memphis Depay (82e). Troisième avec 43 points, la formation de Rudi Garcia reste à deux longueurs des Lillois et des Parisiens. Battu pour la troisième journée consécutive, Saint-Etienne est seizième avec 19 points, avec une longueur d'avance sur Nantes et quatre unités de plus que Dijon, en position de barragiste.



Après deux matches sans succès et une défaite contre le FC Metz (0-1), l'Olympique Lyonnais a choisi sa soirée pour renouer avec la victoire. Ce dimanche, le club rhodanien s'est largement imposé dans le derby face à l'AS Saint-Etienne (5-0), à Geoffroy-Guichard, lors de la 21e journée de Ligue 1. Sous pression après les succès du Paris Saint-Germain et de Lille, l'Olympique Lyonnais reste à bonne distance de ses concurrents.