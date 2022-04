Ligue 1: l’AS Monaco de Clement s'impose à Metz et se replace dans la course à l’Europe

l’AS Monaco de Clement s'impose à Metz

Dimanche après-midi, Philippe Clement et l'AS Monaco se sont imposés en déplacement à Metz, 1-2, et se replacent dans la lutte pour le podium de Ligue 1 française.





L'AS Monaco a remporté son match contre Metz comptant pour la 30e journée de Ligue 1, 1-2 au Stade Saint-Symphorien. Ben Yedder a ouvert le score pour les Monégasques (0-1, 46e) et Amadou a répondu pour Metz (1-1, 62e), mais Boadu a offert la victoire aux visiteurs dans la foulée (1-2, 72e). Eliot Matazo est resté sur le banc monégasque pendant toute la rencontre alors que l'enfant terrible Dider Lamkel Zé était titulaire du côté de Metz, récemment signé par le club après son court séjour auprès du FK Khimki.





Le club de la principauté engrange pour la première fois 2 victoires consécutives en championnat depuis l'arrivée de Philippe Clement à sa tête. Après le succès face au PSG lors de la dernière journée, Monaco, 5e avec 47e points, profite de ce succès pour se rapprocher de la 3e place du podium occupée par Rennes (53 points) et synonyme de Ligue des Champions. Metz est 19e avec 23 points.





Reims battu à Troyes

Dans le même temps, Reims s'est incliné, 1-0, en déplacement à Troyes. Après la carte rouge de Matusiwa (54e), Troyes a profité de sa supériorité numérique pour pousser et finalement faire rompre les Rémois en marquant dans les arrêts de jeu grâce à Ripart (90e+2). Le trio belge de Maxime Busi, Wout Faes et Thomas Foket était titulaire du côté des visiteurs. Les 3 joueurs ont disputé toute la rencontre. Reims est 13e avec 36 points, tandis que Troyes n'est pas encore en position de confort, 15e avec 32 points à 5 points de la zone rouge.





Lourde défaite pour Wolfsburg et ses Diables