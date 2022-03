Ligue 1 : «Un PSG avec Kylian et un sans Kylian», différencie Galtier

Christophe Galtier (entraîneur de Nice, vainqueur 1-0 du Paris SG lors de la 27e journée de Ligue 1 ) : «On s'est créé deux ou trois situations favorables en début de match puis ça s'est équilibré.









C'est une équipe qui te fait beaucoup courir et dépenser beaucoup d'énergie. Mais ça ne ressemble pas aux deux matches précédents contre Paris. Je pense qu'on a eu plus de courage dans les sorties de balle, plus d'allant offensif aussi, même si on a eu un peu de maladresse technique. En deuxième période on a été trop bas alors qu'avec l'absence de Mbappé, je voulais un bloc plus haut. C'est une belle victoire du groupe, entre ceux qui ont démarré et ceux qui ont fini de belle manière. Il y a eu la fraicheur et la qualité technique de Stengs, qui a apporté ses jambes et la qualité de son pied gauche.









Et ensuite Delort fait le geste parfait. Pour battre Paris, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes. On doit encore jouer Montpellier, Marseille et Rennes. On verra après ces matches-là comment on se situe. Mais on a pris quatre points contre Paris, ça compense des points perdus bêtement ici et là. En face il y a Verratti, Neymar, Di Maria, Messi... Ils sont accompagnés d'autres joueurs mais il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian.»