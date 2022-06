Ligue 1 : Le Casa Sport sacré champion, Ndiambour relégué

C'est fait. Le Casa Sport a été sacré champion de la ligue 1 à l'issue de la 25eme journée du championnat. Le club phare de Ziguinchor n'avait besoin que d'un point pour remporter le graal. Et c'est chez le détenteur du titre Teungueth Fc que le Casa est allé chercher le titre en tenant en échec Teungueth Fc 1-1. C'est Lamin Jarju qui a marqué le but du Casa à la 65eme et Teungueth Fc a égalisé par Mandoumb? Wade (88).