Ligue 1 : Le match Jaraaf / AS Pikine arrêté pour cause de violence

Les démons de la violence se sont encore invités dans le championnat professionnel. En effet, comme l'année dernière, la rencontre entre le Jaraaf et l'As Pikine s'est terminée dans la violence obligeant l'arbitre à arrêter le match.





Pourtant les dirigeants des deux clubs avaient pris les devants en organisant une rencontre entre les deux camps pour calmer les supporters. Une médiation qui n'a visiblement servi à rien avec cette violence gratuite qui s’est invitée dans les gradins.

En seconde période, alors que le Jaraaf menait au score (1-0), des échauffourées entre supporters ont éclaté. Les supporters de l’AS Pikine reprochaient à l’arbitre des décisions douteuses. D’abord sur le but du Jaraaf, les supporters du club de banlieue ont estimé qu’il y avait une position de hors-jeu non signalé. Comme l’année dernière, le match entre le Jaraaf et l’AS Pikine s’est terminé dans la violence.