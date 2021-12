Ligue 1 : Le Teungueth FC tombe à Thiès et perd la première place

Le CNEPS de Thiès a battu (1-0) le champion en titre, le Teungueth FC, qui perd par la même occasion la première place du championnat au profit du Casa Sports vainqueur sur le même score de la Linguère, à Ziguinchor.



Invaincue depuis le début de la saison, l’équipe de Rufisque a connu son premier revers de la saison face au CNEPS.

Quant au Casa Sports, il continue sur sa série de victoires. Après avoir battu Génération Foot 2-1, samedi dernier, l’équipe fanion de Ziguinchor est venue à bout de la Linguère pour le compte de la 5-ème journée.

Avec ce succès, le Casa devient le leader de la Ligue 1 avec neuf points devant quatre équipes à huit points, le Teungueth FC, le Guédiawaye FC, le CNEPS et Mbour PC.

L’un des faits marquants de cette journée, c’est aussi la large victoire (3-1) du Jaraaf aux dépens de l’AS Douanes déjà battue la semaine dernière (0-1) par Mbour PC.

Voici les résultats enregistrés : AS Pikine-Génération Foot (2-1), CNEPS-Teungueth : (1-0), Ndiambour-Guédiawaye FC : (1-1), AS Douanes-Jaraaf : (1-3), Diambars FC-Mbour PC : (0-0), Casa Sports-Linguère : (1-0), US Gorée-Dakar SC : (2-0).