Ligue 1 : Lille, le PSG ou Monaco champion de France ? Les scénarios possibles

Alors que le leader lillois se déplace à Angers, son dauphin le Paris Saint-Germain va à Brest tandis que les Monégasques iront défier Lens dans le nord. Angers n’a plus à rien à jouer, mais Brest cherchera à assurer son maintien tandis que les Lensois visent encore l’Europe. Autant dire qu’il y aura beaucoup d’enjeux sur les pelouses de l’Hexagone.

FOOTBALL - L’issue du championnat de France n’avait pas été aussi incertaine depuis bien longtemps. Avant la 38e et dernière journée de Ligue 1 ce dimanche soir, le 23 mai, seulement trois points séparent Lille (80 pts), le PSG (79) et Monaco (77), les trois premiers du classement. Si le Losc est le seul à avoir son destin en mains, le suspense demeure.

Voici les scénarios pour que Lille, le PSG ou Monaco soient sacrés champion de France 2020-2021 ce dimanche:

Le Losc champion de France...

... s’il gagne, quoiqu’il arrive

... s’il fait match nul et que le PSG perd

... s’il perd, que le PSG perd et que Monaco ne gagne pas par un score large qui lui permettrait de rattraper sa différence de buts (+40 contre +34 avant cette 38e journée)

Le PSG champion de France...

... s’il gagne et que Lille ne gagne pas

... s’il fait match nul et que Lille perd (grâce à sa meilleure différence de buts)

Monaco champion de France...