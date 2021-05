LIGUE 2/ 15ème journée : Linguère dans la capitale pour chasser le doute, GFC et USO en embuscade

Battue lors de la 12ème journée par Guédiawaye, la Linguère a depuis connu un coup d’arrêt, enchainant deux matchs nuls à domicile. Les Saint-Louisiens (1er, 29 pts) qui se déplacent à Dakar pour y jouer le Port (12ème,12 pts) ont intérêt à réagir rapidement s’ils ne veulent pas sombrer dans le doute.









Deuxième à quatre points de la Linguère, Guédiawaye Fc (2ème, 25 pts) joue Ouakam (3ème, 24 pts), un candidat sérieux. Entre Crabes et Requins, la rencontre s’annonce piquante.

Avec 23 points, Sonacos (4ème ) accueille EJ Fatick (8ème, 18 pts). Entre ces deux formations qui affichent la forme, la partie s’annonce explosive. Premier relégable avec 10 points, Jamono (13ème), première plus faible attaque (8 buts marqués) et deuxième pire défense (17 buts encaissés), accueille Africa Promo Foot (14ème, 5 pts), pire défense de ligue 2 (23 buts encaissés) et deuxième plus faible attaque (9 buts marqués). Le perdant de ce duel du bas du tableau aura du mal à sauver sa peau en ligue 2.





Au terrain Cneps, Thiès Fc (9ème, 18 pts) reçoit Keur Madior (6ème, 22 pts). Thiès Fc qui a décroché un précieux point lors de la journée précédente contre DUC (1-0) tentera d’enchainer une deuxième victoire à domicile devant une formation de Keur Madior en panne d’inspiration avec trois matchs nuls d’affilée.





Au stade Alassane Djigo, Renaissance (11ème, 15 pts) joue DUC (7ème, 19 pts). Les deux équipes de la capitale qui se relèvent de défaites, veulent se relancer et s’éloigner de la zone de relégation.

Avec un point pris pour ses deux derniers matchs, Demba Diop Fc (5ème, 22 pts) perd du terrain. Les Mbourois qui accueillent Amitié Fc (10ème, 18 pts) ont une occasion de se relancer et de rester au contact des équipes de tête.