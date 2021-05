Ligue 2/ 17ème journée : Guédiawaye irrésistible, Linguère renoue avec la victoire

Ligue 2/ 17ème journée : Guediawaye Fc irrésistible

Vainqueur samedi de l’EJ Fatick (3-1), Guédiawaye Fc est plus que jamais leader de la ligue 2. Les « Crabes » (34 pts) qui restent sur 8 victoires en 9 sorties, comptent 1 point d’avance sur la Linguère de Saint-Louis(33 pts). Les Banlieusards ayant gagné, la Linguère qui accueillait dimanche Thiès Fc, était dans l’obligation de s’imposer sous peine de perdre du terrain. Et les Saint-Louisiens qui n’avaient plus gagné depuis la 11ème journée, ont battu les Thiessois (1-0).





A Thiès, Amitié Fc (8ème , 23 pts) a stoppé la bonne dynamique de Ouakam (1-0). Avec ce revers, Ouakam (25 pts) reste à la 4ème avec trois points de retard sur Keur Madior. Ce dernier qui est allé battre Sonacos sur son terrain (2-0), occupe seul la 3ème place avec 29 points.





Dans le bas du classement, Jamono Fatick (13ème, 13 pts) a encore perdu. La formation du Sine a été défaite à domicile par l’équipe du DUC (0-2). Dans le duel de mal classés, Renaissance (10ème, 21 pts) a surpris Port (12ème, 16 pts) 2-1. Une précieuse victoire qui permet au club de Dakar-Plateau de s’éloigner de la zone de relégation.





A Mbour, la lanterne rouge Africa Promo Foot a mis fin à une longue série de défaites (5) en accrochant Demba Diop sur son terrain (1-1).









Linguère/ Thiès Fc 1-0

Guédiawaye / EJ Fatick 3-1





Demba Diop Fc / Africa Promo Foot 1-1

Jamono Fatick / DUC 0-2





Renaissance / Port 2-1

Sonacos / Keur Madior 0-2