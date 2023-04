Ligue 2/ 18ème journée: Jamono consolide son fauteuil de leader, Amitié FC chute à nouveau

La Ligue 2 a joué ce dimanche sa 18ème journée. Elle a été marquée par la 2ème défaite consécutive d’Amitié FC. La formation thiessoise a été battue par Ndiambour de Louga sur la marque de 1 à 0. Cette défaite rétrograde le club thiéssois à la 3ème place. Une défaite de l’Amitié FC qui a fait l’affaire du leader Jamono Fatick.





Le club du Sine qui a ramené un précieux point de son périlleux déplacement aux HLM de Dakar (1-1), consolide son fauteuil de leader avec trois points d’avance sur Ouakam qui a été accroché par le Port (0-0). Les ouakamois qui ont concédé quatre matchs nuls consécutifs, marquent le pas dans la course pour la montée. Alors que dans le derby thiéssois, Wallydaan (5ème,24 pts) et Thiès FC (77ème,23 pts) ont partagé les points (0-0). Dans le bas du tableau, Demba Diop FC a réalisé la bonne opération de la 18ème journée en battant Mbour PC (2-0). Un précieux succès qui permet à Demba Diop d’occuper la 10ème place avec 21 points. Pour ce week-end 5 matchs ont été joués, les matchs Oslo F.A / DUC et Keur Madior / Ajel de Rufisque sont respectivement programmés le lundi et le mardi.





Ligue 2 : Résultats 18ème journée





Ndiambour / Amitié FC 1-0





Demba Diop FC/ Mbour PC 2-0





HLM de Dakar / Jamono Fatick 1-1





US Ouakam / Port 0-0





Thiès FC/ Wallydaan 0-0





Oslo F.A/ DUC (lundi)