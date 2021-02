Ligue 2 : La Linguère conforte sa position de leader

La Linguère de Saint-Louis a réussi une belle opération, ce dimanche, en s’imposant, 2-0, face à La Renaissance lors de la 6-ème journée de ligue 2.Avec ce succès, l’équipe de Saint-Louis conforte sa position de leader avec 16 points, soit cinq points d’avance sur le duo Keur Madior FC et Amitié FC qui ont fait match nul (1-1) respectivement contre Guédiawaye FC et EJ Fatick.Ces deux équipes occupent respectivement la 2-ème et 3-ème placeavec 11 points au compteur.Les résultats suivants ont été enregistrés au cours de cette 6-ème journée qui se termine lundi.Renaissance-Linguère 0-2 ; Keur Madior- Guédiawaye FC : 1-1 ; EJ Fatick-Amitié FC : 1-1 ; Port-Jamono : 1-2 ; DUC-Demba Diop FC :0-0.Les matchs Thies FC-Sonacos et Africa Promo Foot-US Ouakamont été programmés, ce lundi.