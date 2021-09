Ligue africaine des Champions: Tfc-Asec Mimosa: 1-0, une épine dans le pied des Rufisquois

Défaite de Teungueth Fc devant Asec Mimosa

En Ligue des champions comme en Coupe CAF, il est toujours important de s’imposer sur sa pelouse, surtout en match aller, avant de négocier la manche retour à l’extérieur pour espérer une qualification à la prochaine étape. C’est ce qu’on attendait de Teungueth Fc qui faisait face à l’Asec Mimosa, samedi, au stade Lat-Dior de Thiès.





Mais les champions en titre de la Ligue 1 sénégalaise n’ont pas réussi ce pari face à ceux de la Côte d’Ivoire. Ils ont été battus sur la marque de 1-0 lors de cette rencontre qui comptait pour la manche aller des premiers tours préliminaires de la Ligue africaine des champions de football.