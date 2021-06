Ligue de Saint-Louis : Les Internationaux apportent leur soutien à Amara Traoré

L’Amicale des internationaux de football du Sénégal (AIFS) apporte son soutien à la candidature de l’ancien sélectionneur national, Amara Traoré, à la présidence de la Ligue régionale de football de Saint-Louis (nord), a annoncé ce samedi son 1-er vice-président, El Hadj Diouf.

‘’Nous apportons notre soutien à notre membre Amara Traoré qui brigue la présidence de la Ligue de Saint-Louis et nous encourageons les internationaux qui ont cessé leurs activités à investir les instances du football national’’, a indiqué El Hadj Diouf, dans un entretien téléphonique avec l’APS.

Dans un entretien accordé à l’APS, mercredi dernier, Amara Traoré, président de la Linguère de Saint-Louis, avait annoncé sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de football du nord du pays.

Faisant le compte rendu d’une réunion du bureau de l’AIFS, El Hadj Diouf, double Ballon d’or africain 2001 et 2002, juge qu’il est important que les internationaux intègrent les structures nationales et/ou décentralisées.

‘’Nous apporterons notre soutien à ceux qui briguent les suffrages et nous encourageons ceux qui sont en activité’’, a-t-il dit. Il souligne que l’Amicale apportera son soutien à ceux qui ont débuté leur reconversion en tant que techniciens.

L’AIS, poursuit El Hadj Diouf, va organiser ses assises les 24 et 25 juillet prochains, en perspective de l’assemblée général élective de la Fédération sénégalaise de football (FSF). L’ancien attaquant appelle tous les internationaux à venir prendre part à cette rencontre.

‘’Nous allons discuter de beaucoup de dossiers et notamment de la mise en place d’une Mutuelle de santé’’, a ajouté Diouf, finaliste de la CAN 2002 et quart de finaliste de la Coupe du monde de la même année.