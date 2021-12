Ligue des Champions : les grands perdants du second tirage au sort

C'était journée tirage au sort que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conference. Cependant et contrairement aux éditions précédentes, il y a eu des erreurs lors du premier tirage au sort qui ont obligé l'UEFA à le déclarer nul et à réitérer l'expérience une seconde fois. Conséquence, il était logique que des clubs se retrouvent avec des tirages plus simples ou plus compliqués que lors de la première salve. Seulement deux clubs ne sont pas concernés : il s'agit de Chelsea et de Lille, qui ont été tirés ensemble dans le premier et le second tirage au sort.



Première équipe tirée lors du second tirage au sort, le Red Bull Salzbourg n'a pas eu vraiment de chance. Déjà opposée à Liverpool dans un premier temps, la formation autrichienne va finalement affronter un autre gros morceau avec le Bayern Munich. Un affrontement compliqué pour la bande de Matthias Jaissle qui doit ravir les dirigeants bavarois. En effet, le Bayern Munich sera largement favori alors qu'à la base, le Rekordmeister a eu un tirage compliqué avec l'Atlético de Madrid. Se retrouver finalement avec Salzbourg est un moindre mal finalement. Opposé à Villarreal dans un premier temps, Manchester City se retrouve encore avec un tirage abordable puisque la bande de Pep Guardiola défiera finalement le Sporting. Justement, la formation portugaise se retrouve un peu lésée, car si la Juventus était un gros morceau, le fait d'affronter Manchester City s'annonce encore plus compliqué.





Le PSG et le Real Madrid malheureux



Adversaire du Real Madrid lors du premier tirage, Benfica s'en sort finalement avec l'Ajax Amsterdam. Un tirage qui semble un peu plus équilibré sur le papier. Cependant, il ne faudra pas s'y tromper, car les Godenzonen seront bien favoris après leur magnifique phase de poules. D'ailleurs, l'Ajax Amsterdam qui devait défier l'Inter Milan dans un premier temps semble là aussi bénéficier d'un tirage plus clément. Devant affronter Manchester City dans un premier temps, Villarreal s'en sort plutôt bien avec la Juventus puisque les débats seront certainement un peu plus équilibré. De son côté, la Juventus reste sur des adversaires d'envergure similaire même si Villarreal a un peu plus d'expérience que le Sporting.



Situation gagnante de part et d'autre pour Manchester United et l'Atlético de Madrid. Opposées dans un premier temps au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich, les deux formations auront certes un choc à disputer, mais celui-ci semble bien plus équilibré. D'un côté, les Red Devils affronteront une équipe de l'Atlético de Madrid qui n'a pas atteint les demi-finales de la Ligue des Champions depuis 2017 et n'ont pas eu les résultats récents du PSG dans cette compétition. De l'autre côté, l'Atlético de Madrid évite l'épouvantail Bayern Munich qui sera à n'en pas douter l'un des favoris de cette édition. A côté, Manchester United semble être un adversaire plus abordable. La situation est plus compliquée en revanche pour l'Inter Milan qui passe d'une belle équipe de l'Ajax Amsterdam à Liverpool, lauréat de l'édition 2019 et l'un des favoris de la compétition. Justement, les Reds de Liverpool ne sont pas plus satisfaits de leur côté puisque Salzbourg, qui disputera son premier huitième de finale de Ligue des Champions, était un adversaire plus clément que cet Inter Milan.





Enfin, les deux grands perdants sont bien le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui vont se retrouver pour un choc au sommet. Les Franciliens s'en sortaient plutôt bien avec Manchester United qui malgré son statut de tête de série semblait avoir un peu moins de certitudes que le club français. Le Real Madrid en revanche se présente comme un adversaire d'une puissance au moins équivalente. De son côté, le club merengue n'est pas plus heureux. Devant défier Benfica à la base, l'équipe de Carlo Ancelotti devra finalement se frotter à l'un des favoris à la victoire finale. Faisant de sacrés dégâts, ce nouveau tirage au sort a vu des équipes connaître des fortunes différentes et cela risque bien de faire couler beaucoup d'encre lors des prochaines heures.