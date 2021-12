Ligue des champions : Lille s'offre les huitièmes de finale

Les hommes de Jocelyn Gourvennec sont allés battre Wolfsburg lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules, mercredi 8 décembre (3-1). Le Losc s'offre ainsi les huitièmes de finale de la Ligue des champions en prenant au passage la première place du groupe G.



Il aura fallu 15 années à Lille pour retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Leader inattendu de son groupe, Lille se déplaçait à Wolfsburg pour tenter d'écrire une page mémorable de son histoire européenne.



Dans une poule G extrêmement serrée, toutes les équipes étaient encore en mesure de se qualifier pour le tour suivant, y compris les Allemands, qui avaient leur destin en main puisqu'une victoire leur suffisait.