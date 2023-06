Ligue des champions : Manchester City bat l’Inter et remporte son premier trophée

Le miracle milanais n’a pas eu lieu. Dans une finale palpitante de la Ligue des Champions, Manchester City a réussi à s'imposer face à l'Inter Milan sur le score de 1-0 pour remporter sa première "coupe aux grandes oreilles". Le seul but de la rencontre a été inscrit par Rodri à la 68e minute, grâce à une magnifique frappe qui a laissé le gardien de l'Inter sans réaction.



La victoire de Manchester City est d'autant plus remarquable que c'est la première fois dans l'histoire du club qu'il remporte ce prestigieux trophée européen. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de l'équipe anglaise, les Citizens ont connu une progression constante et ont finalement atteint le sommet du football européen.



Pep Guardiola, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de sa génération, a remporté sa troisième Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, après ses succès avec le FC Barcelone en 2009 et 2011.