Ligue des Champions : Mendy remporte son duel face à Gomis, Demba Bâ entre dans l'histoire, Gana et le PSG en danger

La troisième journée de la Ligue des champions a vécu ses derniers matches ce mercredi. Sadio Mané et les Reds ont continué leur sans faute hier en martyrisant l'Atlanta (0-5). Au même moment, Pape Abdou Cissé et Olympiakos ont sombré à City (3-0).







Ce mercredi, Gana Gueye et le PSG ont perdu (2-1) à Leipzig. Titularisé d'entrée, le Sénégalais a été exclu à la 69e minute. Le PSG occupe la 3e place du groupe H derrière son adversaire du soir et Man United, surpris (2-1) par Basaksehir de Demba Bâ. Avec ce but, l'attaquant sénégalais est entré dans l'histoire du club turc devenant le premier buteur en C1. C'est surtout son premier but dans cette compétition plus de 6ans après le dernier qui remonte au 8 avril 2014 en quart de final contre le PSG.





Le duel de gardien sénégalais entre Mendy et Gomis a tourné à l'avantage du premier. Rennes s'est incliné (3-0) devant Chelsea. Edouard Mendy continue de garder ses cages inviolées en réalisant son sixième cleen sheet en 7 rencontres. Dans l'autre match du groupe E, Seville a reversé Krasnodar (3-2). Dans le groupe F, Bruges de Krépin Diatta a pris l'eau a domicile face à Dortmund (0-3). Zenit St Petersburg et Lazio ont partagé les points (1-1) dans l'autre rencontre.









Mardi 3 novembre





Groupe A

Lokomotiv Moscou - Atlético Madrid 1-1

Red Bull Salzburg - Bayern Munich 2-6





Groupe B

Shakhtar Donetsk - Mönchengladbach 0-6

Real Madrid - Inter Milan 3-2





Groupe C

FC Porto - Olympique de Marseille 3-0

Manchester City - Olympiakos 3-0





Groupe D

Atalanta - Liverpool 0-5

FC Midtjylland - Ajax 1-2





Mercredi 4 novembre





Groupe F

Zenit Saint-Pétersbourg - Lazio Rome 1-1

FC Bruges - Dortmund 0-3





Groupe H

Basaksehir - Manchester United 2-1

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 2-1











Groupe E

Chelsea - Stade Rennais 3-0

FC Séville - FK Krasnodar 3-2





Groupe G

Ferencváros - Juventus Turin 1-4

FC Barcelone - Dynamo Kiev 2-1