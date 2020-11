Ligue des champions: Paris en vie, quatre qualifiés… Les cinq infos à retenir de la soirée

Le PSG à Leipzig et a gardé ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Un stade de la compétition que quatre équipes sont d’ores et déjà assurées de voir.







Les matches retour de la phase de groupes ont commencé ce mardi en Ligue des champions, et ont livré son lot d’enseignements. Voici cinq infos à retenir de cette soirée de C1 une nouvelle fois riche en buts.









Paris toujours en course





Le PSG a battu Leipzig mais que ce fut laborieux ! Face au club allemand, jamais les Parisiens n’ont semblé en mesure de faire le jeu face aux Lipsiens, qui ont dominé cette rencontre. Mais c’est un penalty en début de match qui a permis aux Parisiens de rester dans la course pour la qualification en huitièmes de finale.





Cette victoire permet aux joueurs de Thomas Tuchel de reprendre la deuxième place du groupe à leur adversaire du soir grâce au goal-average particulier. Mais avec six points, la place en huitièmes de finale est loin d’être assurée pour Paris.





Quatre équipes déjà qualifiées





Ils seront seize en huitièmes de finale, et quatre équipes ont déjà validé leur billet pour la prochaine étape de la compétition. Dans le groupe G, Barcelone et la Juventus Turin ont validé leur ticket pour les huitièmes. Les Catalans ont poursuivi leur sans-faute en C1 cette saison avec un succès 4-0 sur la pelouse du Dynamo Kiev. Antoine Griezmann a inscrit le dernier but barcelonais, alors que Braithwaite a marqué un doublé. La Juventus, conserve sa deuxième place, avec un succès 2-1 contre Ferencvaros. Ronaldo et Morata ont été les buteurs turinois.

Plus tôt, Chelsea, vainqueur à Rennes, et Séville, qui a gagné à Krasnodar, avaient été les premiers à composter leurs billets pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mercredi prochain, les deux équipes s’affronteront pour la première place du groupe.





Erling Haaland affole les compteurs





Le Borussia Dortmund s’est imposé 3-0 contre Bruges, avec un doublé de son serial buteur Erling Haaland. Le Norvégien est décidément sur un nuage, et enchaîne, match après match, quitte à battre des records. Mardi soir, il a inscrit ses quinzième et seizième buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.









Le Norvégien a ainsi battu des records de précocité, devenant le premier joueur à marquer 16 buts en 12 matches de C1. Et l’attaquant pourrait bien ne pas s’arrêter là. Âgé de 20 ans, Haaland et Dortmund sont premiers de leur groupe, et sont quasiment qualifiés pour la suite de la compétition.





Bruno Fernandes ne marque pas que des penalties





Le milieu de Manchester United a inscrit un doublé avec Manchester United lors du succès contre Basaksehir (4-1). Auteur d’une sublime reprise hors de la surface pour ouvrir le score, le Portugais a ensuite profité d’une erreur du gardien turc pour signer un doublé et faire le break en première période.





Ce succès des Mancuniens leur permet de consolider la première place du groupe. Pour leur prochain match, les Red Devils recevront le Paris Saint-Germain et peuvent assurer leur qualification face à des Parisiens qui n’auront, une nouvelle fois, pas le droit à l’erreur.

Rennes, c’est déjà terminé





Le but dans le temps additionnel d’Olivier Giroud pour Chelsea est venu sonner le glas des chances de qualification du Stade Rennais pour la suite de cette Ligue des champions. Pour sa première participation, le club breton n’a, pour l’instant, empoché qu’un point et reste sur trois défaites.

La saison européenne de Rennes n’est pour autant pas terminée. Mercredi prochain, le match à Krasnodar, éliminé aussi, aura des allures de finale pour aller chercher la troisième place qualificative en Ligue Europa. Dans les autres groupes, le Dynamo Kiev, Ferencvaros, ainsi que le Zenith Saint-Petersbourg ont dit adieu à leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.