Ligue des champions : Voici le classement du Barça

Le Fc Barcelone rencontre cet après-midi le Bayern Munich en ligue des champions, dans un match à élimination directe à Lisbonne. L'entraîneur du Barça, dans un 4-4-2, a choisi de densifier le milieu terrain avec Busquets, Sergio Roberto, Vidal et De Jong, laissant Suarez et Messi devant.Un choix qui n'a offert aucune chance ni au Français Griezman, très indécent depuis son arrivée en Catalogne, ni au jeune prodige, Riquif Puig encore moins Ansu Faty, moins utilisé.Derrière, on trouve la charnière centrale Piqué, Lenglet, et les deux latéraux que sont Alba et Semedo.Lors de ces dernières années, le Barça a remporté la plupart de ses confrontations avec le Bayern.Cependant, les Allemands restent sur 25 matchs sans défaite, là où les Espagnols ont montré une certaine fébrilité cette année, surtout en fin de championnat.