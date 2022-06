Ligue des Nations : La France battue par la Croatie et éliminée de la course au Final Four

Battue par la Croatie lundi (1-0), l'équipe de France ne peut plus rattraper le Danemark au classement. Les Bleus ne disputeront pas le Final Four de la Ligue des nations et sont donc assurés de perdre leur titre.





Plus d'informations à suivre...