Ligue Europa : c’est fini pour l’OM battu à Galatasaray

Quatre jours après les incidents survenus à Lyon, l’OM qui était dans l’obligation de s’imposer s’est incliné en Turquie (4-2) et est éliminé de la Ligue Europa. En première période, le match a encore été émaillé d’incidents.



L’OM vit des moments difficiles. Quatre jours après les tristes et traumatisants incidents du Groupama Stadium de Lyon, les Marseillais qui jouaient sans Dimitri Payet (encore secoué psychologiquement, il était de toute façon suspendu) sont sortis de la Ligue Europa. Après quatre nuls frustrants dans cette compétition, l’OM qui n’avait pas le droit à l’erreur a craqué (4-2) à Galatasaray pendant que la Lazio de Rome allait s’imposer (3-0) au Lokomotiv Moscou. Troisième de son groupe, Marseille est donc définitivement éliminé de la Ligue Europa mais peut encore espérer être reversé en barrages de la Ligue Conférence à condition de ne pas perdre face aux Russes.





? ???????????? ???????? ????????????????????? #GALOM 4??-2??



Coup de sifflet final à Istanbul.



????Cap sur la @Ligue1UberEats avec la réception de Troyes dimanche à 20h45. pic.twitter.com/ZdOaohtKBM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2021