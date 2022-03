Ligue Europa Conférence : «Il y a un trophée à gagner et on va tout faire pour», assure le Pape Gueye

Le milieu de terrain sénégalais de l'OM veut «aller au bout» dans cette C4 après la qualification pour les quarts de finale ce jeudi, aux dépens de Bâle.







Pape Gueye (milieu de l'OM, vainqueur 2-1 à Bâle et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence ) : «L'objectif c'est de la gagner. On se doit d'aller au bout, on est une grande équipe, un grand club, donc c'est un objectif logique. Si je suis un autre joueur depuis la CAN, je ne sais pas. Mais on sait que la confiance, c'est important. Je suis revenu avec ce magnifique trophée, j'ai engrangé de l'expérience en jouant avec de grands joueurs. Ici j'ai la confiance des joueurs et du staff, j'arrive à être décisif, je continue à travailler et à faire de mon mieux. Ici on savait que ça allait être compliqué. Ils ont marqué, on devait réagir. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a été justes, concentrés, présents et l'objectif a été atteint.

On ne va pas se mentir, ça n'était pas l'objectif du début de saison, mais on gagne des matches, on est en quarts et on veut aller au bout. Il y a un trophée à gagner et on va tout faire pour. On a un match très important ce week-end (contre Nice en clôture de la 29e journée de la Ligue 1, NDLR) et après on pourra se reconcentrer sur cette coupe. Rongier, on sait qu'il n'a pas l'habitude de marquer. On lui avait dit que ça se rapprochait, il jouait haut, il tirait souvent... Et voilà, aujourd'hui il a marqué. Je suis très content pour lui. C'est un gros travailleur et il a été récompensé, c'est bien. On a eu une période assez compliquée mais il y a eu les bons mots, par les cadres et le staff. Et puis il y a le travail. On est restés concentrés, on n'a pas douté. Et on sait que si on fait ça, on reste durs à battre.»