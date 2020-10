Ligue Europa : L’AC Milan rescapé d’une séance de tirs au but stupéfiante

L’AC Milan a frôlé la correctionnelle jeudi soir, en barrage de la Ligue Europa, là où le Hotspur de Tottenham s’est à l’inverse montré particulièrement à son avantage.







Depuis l’entame de l’exercice en cours, l’AC Milan s’était offert quatre victoires en autant de rencontres disputées toutes compétitions confondues. Il n’y avait donc rien à reprocher à ces Lombards, que ce soit en Serie A ou en Ligue Europa. Mais ce jeudi soir, c’est peu dire que la troupe de Stefano Pioli a montré un tout autre visage en barrage de la C3, sur les terres de Rio Ave.





Le penalty de la 120e minute…





Les Rossoneri ont bien validé leur qualification, mais à quel prix ! Au terme du temps réglementaire, le score était de parité (1-1), et dès le début de la prolongation, les locaux prennent l’avantage (2-1, 91e). Milan fonce droit dans le mur, jusqu’à ce penalty inespéré transformé par Hakan Calhanoglu (2-2, 120e). Tout va donc se décider aux tirs au but…





Les 14 premiers tireurs transforment





Les 14 premières tentatives des deux formations engagées font trembler les filets, quand vient le tour du jeune Lorenzo Colombo, 18 ans. Celui-ci se rate complètement, mais le frappeur de Rio Ave échoue lui aussi dans la foulée. Vient ensuite le tour des gardiens de but, puisque tout le monde a déjà frappé, et les deux hommes manquent aussi coup sur coup ! Ismaël Bennacer, le premier tireur de cette improbable série, doit donc se présenter à nouveau… Et échoue. Imité quelque secondes plus tard par son homologue de Rio Ave. Finalement, Simon Kjaer réussira, lui, son deuxième essai, quand Aderlan échouera… Et voilà l’AC Milan qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa (1-1, 9-8, t.a.b.).





Le festival de Harry Kane et des Spurs





De son côté, Tottenham n’a rencontré aucune difficulté pour se débarrasser du Maccabi Haifa (7-2), sous l’impulsion notamment de Harry Kane, auteur d’un triplé. A noter que les Rangers ont éliminé le Galatasaray SK (2-1), et que Wolfsburg est tombé face à l’AEK Athènes (2-1). Le Celtic FC continue aussi son aventure grâce à un but salvateur du Français Odsonne Edouard à Sarajevo (0-1), alors que Grenade et le PSV Eindhoven ont également leur billet en poche.