Ligue Europa : les affiches des demi-finales

Alors que le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid font partie du dernier carré de Ligue des Champions, quatre autres équipes composent celui de Ligue Europa. Ce jeudi soir, Manchester United, Arsenal, l'AS Rome et Villarreal ont obtenu leur billet pour les demi-finales de C3. Et on aura droit à de belles affiches au prochain tour.

Les Red Devils accueilleront d'abord l'équipe italienne avant un match retour à Rome. De son côté, le sous-marin jaune recevra la formation londonienne dans un premier temps, et le match retour se disputera à l'Emirates Stadium. Rendez-vous dans deux semaines pour la première manche.





Manchester United (ANG) ?vs. AS Rome (ITA) ?