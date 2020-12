Ligue Europa : tous les résultats de la soirée

La 5e journée de la phase de poules de la Ligue Europa débutait à partir de 18h55. Malmené, Lille a finalement renversé le Sparta Prague (2-1) pour se qualifier en 16es de finale. Les Dogues seront accompagnés du Milan AC, tombeur du Celtic (4-2). Rattrapé sur le fil par LASK (3-3), Tottenham est également qualifié pour le prochain tour, au même tire que Villareal, vainqueur de Sivasspor (0-1).











Plus tard dans la soirée, Nice a définitivement été éliminé après sa défaite à domicile contre le Bayer Leverkusen (2-3), qualifié avec le Slavia Prague dans cette poule C. A noter aussi les qualifications de Benfica, large vainqueur face au Lech Poznan (4-0), et des Rangers qui ont dominé le Standard de Liège (3-2).





Tous les résultats de la soirée :





Groupe A : AS Rome 3-1 Young Boys Berne, CFR Cluj 0-0 CSKA Sofia





Groupe B : Molde 3-1 Dundalk, Arsenal 4-1 Rapid Vienne





Groupe C : NICE 2-3 Bayer Leverkusen, Slavia Prague 3-0 Hapoël Beer Sheva





Groupe D : Glasgow Rangers 3-2 Standard de Liège, Benfica 4-0 Lech Poznan





Groupe E : Omonia Nicosie 2-1 PAOK Salonique, Grenade 0-1 PSV Eindhoven





Groupe F : AZ Alkmaar 1-1 Naples, Real Sociedad 2-2 HNK Rijeka





Groupe G : Zorya 1-0 Leicester, AEK Athènes 2-4 Braga





Groupe H : LILLE 2-1 Sparta Prague, Milan 4-2 Celtic





Groupe I : Sivasspor 0-1 Villarreal, Qarabag 1-1 Maccabi Tel Aviv





Groupe J : Antwerp 3-1 Ludogorets, LASK 3-3 Tottenham





Groupe K : CSKA Moscou 0-1 Wolfsberger, Feyenoord 0-2 Dinamo Zagreb





Groupe L : La Gantoise 1-2 Slovan Liberec, 0-0 Étoile Rouge 0-0 Hoffenheim