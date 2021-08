Lille piège le PSG et remporte le Trophée des champions

Le LOSC s'est adjugé le premier trophée de la saison après avoir battu le PSG (1-0), ce dimanche, à l'occasion du Trophée des champions.



Le match : 1-0





Champion de France en titre, Lille s'est adjugé le premier trophée de la saison 2021-2022, ce dimanche, à Tel-Aviv, en venant à bout du PSG, le dernier vainqueur de la Coupe de France (1-0).





Le film du match



Privé de Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, le PSG venait à Tel-Aviv sans ses cadres. Un manque qui s'est parfois fait ressentir. Danilo Pereira a voulu endosser ce rôle de leader technique en redescendant bas au milieu de ses deux défenseurs centraux, Presnel Kimpembe et Tilo Kehrer, mais sans succès. En grande difficulté pour organiser le jeu de son équipe, l'ancien milieu de terrain du FC Porto s'est contenté de passes latérales sans effet.





Gourvennec dans les pas de Galtier

Quant aux Nordistes, ils ont récité une partition sereine, sans jamais concédé de grosses occasions hormis la frappe lointaine de Julian Draxler (28e) bien repoussée par Leo Jardim, inquiété une seconde fois au début du temps additionnel (90e+1).

Une solidité qui a coïncidé avec celle qu'on leur connaissait la saison passée. Entre-temps, Jocelyn Gourvennec a succédé à Christophe Galtier, mais les principes semblent rester identiques. Dans un 4-4-2 traditionnel avec les mêmes joueurs que la saison dernière, le technicien breton semble s'inspirer de son prédécesseur.

Paris n'a pas concédé de grosses occasions non plus, et Navas n'a pas pu se mettre en valeur. Il n'a quasiment rien pu faire sur le but de Xeka (45e).





L'homme du match : Xeka et l'éclair de génie

Difficile de placer un joueur au-dessus du lot. Mais Xeka a été le seul à illuminer la soirée. Bien qu'Achraf Hakimi ait été très remuant sur son côté droit, il a été plus discret dans le second acte, laissant parfois éclater sa frustration. Pendant ce temps-là, le milieu de terrain portugais a été parfaitement complémentaire avec Benjamin André, toujours aussi actif dans l'entrejeu lillois.

Il a fallu un seul ballon à Xeka, bien placé aux abords de la surface, pour transpercer les filets du portier parisien. Une frappe du cou du pied droit à la fois puissante et flottante, qui a atterri dans la lucarne de Keylor Navas.





1

Lille a remporté son premier Trophée des champions, après avoir notamment échoué face à l'OM en 2011 (4-5).