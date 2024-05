Lionel Messi remportera le Ballon d’Or cette année si…





Le Ballon d’Or est sans conteste l’une des distinctions les plus prestigieuses dans le monde du football. Chaque année, il récompense le joueur qui s’est le plus distingué par ses performances exceptionnelles sur le terrain. Alors que la cérémonie du Ballon d’Or 2024 approche, les débats font rage parmi les experts et les passionnés de football. Lionel Messi, malgré son départ de l’Europe, demeure un candidat sérieux.





Le parcours de Lionel Messi en MLS

Lionel Messi, depuis son arrivée à l’Inter Miami, a su imposer sa classe et son talent indéniable en Major League Soccer (MLS). Ses statistiques sont impressionnantes : des buts à foison, des passes décisives, et une influence incontestable sur le jeu de son équipe. En tant que meneur de jeu et buteur, Messi a transformé l’Inter Miami en un prétendant sérieux au titre. Son apport ne se limite pas aux chiffres, mais se reflète aussi dans l’engouement et la passion qu’il a su susciter autour du championnat nord-américain.





L’arrivée de Lionel Messi en MLS a été un véritable coup de projecteur pour le football nord-américain. Sa présence attire non seulement des foules dans les stades, mais également une audience télévisuelle mondiale. La popularité croissante de la MLS, en partie grâce à Messi, pourrait être un facteur clé pour les votants du Ballon d’Or, qui pourraient voir en lui un ambassadeur global du sport.





La Copa America, un défi de taille

Pour Quim Domènech, journaliste espagnol, la clé pour Lionel Messi de remporter le Ballon d’Or 2024 réside aussi dans la Copa America. Cette compétition continentale est cruciale. Si Messi parvient à mener l’Argentine à la victoire, cela marquerait une nouvelle consécration pour lui sur la scène internationale, renforçant ainsi sa candidature. En 2021, il avait déjà été le moteur de l’équipe argentine pour remporter le trophée, et une répétition de cet exploit en 2024 serait un argument de poids.









Les concurrents sérieux