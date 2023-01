Lionel Messi : Scaloni, l’entraîneur argentin le place devant Maradona et Pelé

Scaloni, l’entraîneur argentin le place devant Maradona et Pelé

Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Dans le monde du football, c’est une question qui ne donne jamais la même réponse. Chacun a sa préférence et déploie un trésor d’arguments pour défendre son point de vue. Si certains disent que c’est le Roi Pelé, d’autres parlent de Diego Maradona. Les noms qui viennent ensuite sont: Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L’actuel entraîneur argentin Lionel Scaloni a fait son choix et c’est Lionel Messi. Oui, pour le sélectionneur de l’Albiceleste, la Pulga est le meilleur joueur de tous les temps





« Même si Maradona était aussi incroyable »





« Si je devais en choisir un, ce serait Leo. J’ai noué quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur joueur de tous les temps, même si Maradona était aussi incroyable » a déclaré Scaloni sur les ondes de COPE, la radio espagnole. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Scaloni est un grand fan de l’attaquant du PSG. Techniquement, le septuple Ballon d’or serait incorrigible, selon lui. « Je ne sais pas si un entraîneur a dit qu’il n’était pas facile d’entraîner Messi. L’entraîner n’est pas difficile, au contraire. Au niveau technique, il ne peut pas être corrigé. Au niveau tactique, on lui explique comme à n’importe quel joueur » a-t-il déclaré. Entre Lionel Messi et l’équipe d’Argentine, c’est une histoire qui aurait pu laisser un goût d’inachevé. En 2018, après la défaite contre la France en huitième de finale du Mondial, la Pulga avait annoncé sa retraite internationale.





« La première chose que j’ai faite… c’était de faire un appel vidéo avec Messi »