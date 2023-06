Liste des Lions : Aliou Cissé zappe Édouard Mendy

C’est Record qui donne l’information : Édouard Mendy ne figurera pas sur la liste de Aliou Cissé pour les deux derniers matchs de la saison de son équipe. Pour affronter le Bénin, le 17 juin, dans le cadre des qualifications de la CAN 2024 (5e journée), et le Brésil, le 20, en amical, le sélectionneur du Sénégal va miser, selon le journal, sur Alfred Gomis, Sény Dieng et Mory Diaw. Le trio retenu pour la première ligne des Lions lors du dernier rassemblement des champions d’Afrique.



S’il était blessé au moment de la double confrontation avec le Mozambique (qualifications CAN 2024, 3e et 4e journées), en mars dernier, Édouard Mendy est en ce moment opérationnel. Il compte quelques apparitions dans les cages de Chelsea. Mais, manifestement, ce n’est pas suffisant aux yeux du patron de la Tanière pour être convoqué.



Pour le reste de la liste de Aliou Cissé, qui doit être publiée ce vendredi, Record croit savoir qu’il n’y aura pas de grands changements. On devrait retrouver les mêmes têtes.



Le Sénégal, déjà qualifié pour la CAN ivoirienne, se déplace au Bénin avec l’objectif de garder son invincibilité dans la compétition. Ensuite, les Lions croiseront la Seleçaõ au Portugal pour leur deuxième opposition en amical après leur 1-1 de 2019 à Singapour.