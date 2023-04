Liverpool-Arsenal : Le juge de touche, mis à pied pour un coup de coude sur Robertson, risque gros [Video]

Constantine Hatzidakis, l'arbitre assistant du duel Liverpool-Arsenal (2-2) de la 30e journée de Premier League risque gros pour avoir donné un coup de coude à Andy Robertson, le latéral gauche de Liverpool.



Tout est parti d'un échange entre les deux en fin de première période. Et le défenseur ecossais visiblement en colère s'est rapproché du juge de touche qui a dans la foulée eu une réaction maladroite aboutissant à un coup de coude sur le menton du joueur de 29 ans.

Face à cette situation, le corps arbitral PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) et la fédération anglaise ont décidé de ne plus désigner l'arbitre en question avant la fin de l'enquête.

Jurisprudence Mitrovic qui plombe Hatzidakis

Pour rappel, l'attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic purge actuellement une suspension de huit matchs pour avoir poussé l'arbitre Chris Kavanagh lors de la défaite des pensionnaires de Craven Cottage en FA Cup contre Manchester United le mois dernier.

Chris Sutton, ex joueur de Chelsea et Aston Villa, estime sur les ondes de BBC que l'arbitre doit manquer beaucoup de matchs, expliquant ne pas se souvenir d'un tel incident.

Andy Robertson altercation with Constantine Hatzidakis during Liverpool 2-2 Arsenal





Is this intentional? Or was he trying to shrug him away which went wrong?