Liverpool en grande difficulté après le départ de Sadio Mané ; Les aveux de Klopp

Les aveux de Klopp

Alors qu’on a déjà entamé la seconde moitié de la saison, Liverpool n’arrive toujours pas à retrouver les premières places du classement. Il est tout aussi en difficulté que Chelsea malgré la présence de Mohamed Salah. En de pareilles circonstances, on se pose des questions sur l’autre attaquant des Reds, Darwin Nunez. Il est reproché à ce dernier, ses festivals de ratés mais surtout son incapacité à remplacer valablement Sadio Mané, parti au Bayern Munich. Selon Merson, un spécialiste du football anglais qui s'exprimait il y a quelques mois, l’Uruguayen n’est vraiment pas à la hauteur.





« Je suis responsable de la performance de mes joueurs »





Pour lui, Liverpool a vraiment fait une erreur en laissant filer Sadio Mané pour 32 millions d’euros. « J’ai dit dès le premier jour, à mon avis, vendre Sadio Mané était la pire des affaires. Ce type marque de très gros buts. Je vous les passe en revue : ouvertures de score, égalisations, buts gagnants dans les dernières minutes, de grands buts. Il était le leader de l’attaque » déclarait le consultant de Sky Sport. L’homme disait n’avoir toujours pas compris pourquoi Liverpool avait décidé de vendre le Sénégalais au Bayern Munich. La situation du club ne laisse pas indifférent le coach Jürgen Klopp.





L’Allemand en est parfaitement conscient et refuse de blâmer un joueur en particulier. « Je ne peux pas venir ici et blâmer le monde entier. Je suis responsable de la performance de mes joueurs. C’est ma principale préoccupation. Il faut composer avec la situation actuelle. Ce n’est pas la première fois que je traverse une telle situation. Nous avons joué beaucoup de matchs en dessous de notre potentiel cette saison » a-t-il déclaré récemment à la presse.