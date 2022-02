Liverpool enchaîne, Arsenal recolle au classement en Premier League

Liverpool s'est imposé face à Leicester (2-0), ce jeudi, pour conforter sa deuxième place de Premier League. Vainqueur à Wolverhampton (1-0), Arsenal revient à un point de la quatrième place.



Liverpool - Leicester : 2-0

Anfield n'a pas assisté au plus beau match de la saison, ce jeudi, mais au moins il a eu droit à une nouvelle victoire et quelques petits bonus pour agrémenter la soirée. Face à Leicester, l'un des deux seuls adversaires qui l'avait battu cette saison en Championnat (0-1 à l'aller), Liverpool s'est imposé (2-0), grâce à un doublé du Portugais Diogo Jota (34e et 87e). Mais à part à ça, les Reds ont manqué de réalisme, venant souvent se heurter au gardien des Foxes Kasper Schmeichel, auteur de plusieurs parades décisives (19e, 45e et 48e).

Le portier danois s'est notamment interposé devant Mohamed Salah à deux reprises (74e et 75e). Quatre jours après avoir perdu la finale de la CAN, l'Égyptien, remplaçant au coup d'envoi, n'a pas mis longtemps à se montrer dangereux après son entrée. Il a même vu sa frappe repoussée par la transversale (77e), dans un dernier quart d'heure. Pour sa première apparition en Premier League, Luis Diaz aurait aussi pu marquer, s'il n'avait pas trouvé Schmeichel sur son chemin (82e). Grâce à ce succès, les joueurs de Jürgen Klopp confortent leur deuxième place et, avec toujours un match en moins, reviennent à neuf points de Manchester City, solide leader.

Wolverhampton - Arsenal : 0-1

Toujours dans l'attente de sa première victoire en 2022 avant ce jeudi, Arsenal, éliminé en Cup et en League Cup, s'est bien rattrapé en Championnat. Les Gunners sont allés l'emporter à Wolverhampton, face à la deuxième meilleure défense d'Angleterre, au terme d'un match solide (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Brésilien Gabriel, sur une action confuse en première période (25e). Après un corner mal repoussé, Alexandre Lacazette a devancé José Sa, le gardien des Wolves, avant de le percuter, laissant son partenaire pousser ensuite le ballon dans le but vide. Il a fallu trois minutes à l'arbitre pour finalement valider le but à l'aide du VAR.

Le club londonien, qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions à l'exception d'une balle de break manquée par Lacazette (72e), aurait pu perdre son avantage sur une action curieuse en seconde période. Gabriel Martinelli s'est fait expulser pour deux cartons jaunes reçus dans le même temps de jeu, pour deux fautes d'antijeu sur Podence et Chiquinho (69e). Réduits à dix, les joueurs de Mikel Arteta ont reculé et souffert jusqu'au bout, mais fini par préserver la victoire. Elle leur permet de revenir à un point de West Ham, actuel quatrième du classement. Mais les Gunners comptent encore deux matches en retard.