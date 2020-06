Liverpool: Klopp craint un départ de Sadio Mané au...

Alors que Sadio Mané n'aurait pas répondu à la proposition de prolongation formulée par Jürgen Klopp, Leonardo voudrait en profiter lors du prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, pour l'attaquant de Liverpool.



Jürgen Klopp craindrait le PSG pour Sadio Mané. D'après les dernières indiscrétions de The Sun, l'international sénégalais aurait reçu une offre de prolongation il y a neuf mois. Toutefois, l'attaquant de Liverpool n'aurait pas encore répondu à cette proposition. Et cela n'aurait pas échappé à Leonardo.





En effet, le directeur sportif du PSG serait prêt à profiter de la situation pour récupérer Sadio Mané lors du prochain mercato estival. Et il ne serait pas le seul. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité ce samedi, Zinedine Zidane est toujours sur les traces d'ailier de Liverpool. Une information confirmée par The Sun ce samedi soir. Un bras de fer XXL entre Zidane et Leonardo pour Sadio Mané ? D'après The Sun, le Real Madrid serait bel et bien dans la course pour le recrutement de Sadio Mané cet été. On devrait donc assister à une énorme bras de fer entre Zinedine Zidane et Leonardo, le directeur sportif du PSG, pour la star de Jürgen Klopp et de Liverpool lors de la prochaine fenêtre de transferts.