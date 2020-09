Liverpool : la réaction de Mané après son doublé !





Auteur d'un doublé Sadio Mané a été le grand artisan de la victoire de Liverpool contre Chelsea en championnat anglais. L'international sénégalais s'est exprimé à la suite de la rencontre sur le victoire des Reds. « C'était un match difficile, surtout en première mi-temps. Quand ils ont reçu le carton rouge, cela a facilité les choses et en seconde période, nous nous sommes procurés de nombreuses occasions, nous avons marqué deux buts et cette victoire est méritée. » a déclaré le Lion de la Teranga après le match à Sky Sports.





Sur le carton rouge qu'il a provoqué : « C'était un super ballon de Jordan Henderson. J'ai pris la profondeur et quand Andreas Christensen a commis la faute, je savais que qu'il allait recevoir un carton rouge. » a-t-il lâché. Le vice champion d'Afrique a également évoqué son deuxième but inscrit après une bourde de Kepa. « Quand Kepa a reçu le ballon je savais qu'il n'avait pas beaucoup d'options. J'ai fait le pressing et pas de chance pour lui, il a fait une erreur et j'ai marqué le deuxième but de l'équipe. »