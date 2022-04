Liverpool : Le coup de gueule de Jürgen Klopp...

Coup de gueule de Jurgen Klopp

En conférence de presse de veille de match des quarts de finale retour de la Ligue des champions, le coach des Reds de Liverpool a fustigé le choix de la Premier League de programmer le déplacement à Newcastle le samedi 30 avril à 13 h 30 (12 h 30, heure anglaise).





‘’Après Benfica, nous allons à Wembley affronter Manchester City. Ensuite, nous avons United (le 19 avril), puis Everton (le 24) et si nous nous qualifions en demies de la C1, nous jouerons le 27. [...] Trouvez-moi une autre Ligue dans le monde qui met une équipe qualifiée en demi-finales de la Ligue des champions à 13 h 30 un samedi’’, a fustigé Jurgen Klopp.





En attendant mercredi soir, le technicien allemand et ses hommes doivent se défaire de Benfica pour confirmer leur résultat positif à l’aller (3-1). Et il compte sur l'appui de leurs supporters pour y arriver. ‘’Nous serons à Anfield. Ils ne joueront pas seulement contre nous, ils joueront contre tout le stade, prévient-il. Nous voulons être l'équipe contre qui personne ne veut jouer. Et j'espère que nous le serons demain (mercredi) soir’’.