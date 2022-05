Liverpool : Luis Diaz a encore émerveillé tout son monde

Entré en jeu au retour des vestiaires, le Colombien a changé le visage des Reds contre Villarreal. De quoi confirmer son statut de meilleure recrue hivernale.



Lorsque Liverpool s’est présenté à la Ceramica hier soir, avec son avance de deux buts (victoire 2-0 à l’aller), pas grand monde s’attendait à vivre une soirée animée. Contrairement au Bayern Munich, les Reds semblaient avoir pris le Sous-marin jaune par le bon bout et pas de manière arrogante comme les Bavarois. Et puis Boulaye Dia et Francis Coquelin ont rappelé que cette Ligue des Champions était vraiment une compétition à part. Bien plus mordants, les hommes d’Uni Emery ont réussi à refaire leur retard en seulement 45 minutes.



Méconnaissables, les ouailles de Jürgen Klopp perdaient tous leurs duels et étaient incapables de créer du danger devant le but de Geronimo Rulli. Une première période à oublier. Au retour des vestiaires, une réaction des Reds était donc attendue. Et elle est venue. Après avoir mobilisé ses troupes, Klopp a fait un changement qui s’est avéré décisif pour la suite du match. En sortant Diogo Jota pour installer Luis Diaz sur le côté gauche, l’Allemand a réalisé un coaching gagnant.





Percutant, le Colombien a inscrit le but du 2-2 avant d’être élu homme du match en n'ayant joué que 45 minutes. Interrogé à l’issue du match, Klopp a confirmé que l’entrée en jeu du Sud-Américain a été déterminante, même si elle n’a pas tout fait. « C’est vrai, mais ce n’est pas son entrée qui a tout changé, en première période on n’arrivait pas à changer de côté, c’était facile pour eux de défendre. J’ai changé tout ça à la pause, on s’est mis à mieux jouer, à trouver des situations. On a été meilleurs juste parce qu’on a commencé à jouer. Si on n’avait pas mieux joué en deuxième période, on aurait mérité l’élimination. »