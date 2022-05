Liverpool : Mohamed Salah dit être «le meilleur» !

Mohamed Salah, joueur Liverpool

Malgré des performances très poussives, avec seulement 2 réalisations sur ses 8 derniers matchs, l’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah, actuel meilleur buteur (22) et meilleur passeur (14) de la Premier League anglaise, a été sacré Meilleur joueur du championnat par les journalistes.





Une récompense méritée pour le Pharaon, qui a réalisé six premiers mois exceptionnels avec son club. Et ce n’est clairement pas lui qui remettra en cause cette réalité implacable.





«Si vous me comparez à n’importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe, mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur», a expliqué le coéquipier de Sadio Mané pour beIN Sports repris par Maxifoot.





«Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles», a insisté le Scouser, droit dans ses bottes et débordant de confiance, en dépit de son début d’année 2022 moins abouti. «J’aime toujours créer un nouveau défi pour moi, travailler d’une manière différente et faire la différence. C’est mon devoir».





Une forte personnalité qui s’est forgée suite à son expérience malheureuse avec Chelsea où José Mourinho n’a pas cru en lui. «Avant 2018, certains disaient que je ne pourrais rien faire, après avoir quitté Chelsea. Mais j’ai continué et j’ai fait de grandes choses. Je pense de manière positive et j’essaie d’être sur le bon chemin», a ajouté Salah.





Un sentiment de revanche qui ne le quitte pas, au moment d’évoquer la finale de la C1 contre le Real Madrid, quatre ans après celle perdue à Kiev (1-3) où il a dû céder sa place, blessé par Sergio Ramos, après 31 minutes.